Освобожденный из плена россиянин сообщил о жестоком обращении со стороны ХАМАС

Уроженец России Андрей Козлов, находившийся в плену радикального палестинского движения ХАМАС, рассказал о психологическом и физическом насилии, которому его подвергали боевики. Его рассказ 12 июля опубликовал телеканал CNN.

27-летний мужчина отметил, что словами не может заставить себя описать всё, что произошло с ним и двумя другими заложниками, с которыми он содержался в течение восьми месяцев плена в секторе Газа.

По его словам, в жару бойцы ХАМАС накрывали его одеялами, а когда он спрашивал о своей семье, то отвечали, что родственники забыли о нем. Иногда они снимали с его глаз повязку, говорили, что убьют и снимут его убийство на видео.

Как вспоминает Козлов, охранники были в масках, с автоматами Калашникова и большими ножами. Главный охранник предупреждал, что имел раздвоение личности и часто «сходил с ума», рассказал россиянин.

«Он сказал нам: «У меня два лица: одно хорошее, но я не хочу, чтобы вы видели второе лицо — типа я могу вас убить», — пояснил он журналистам.

Сразу после того, как мужчина был похищен боевиками, его связали «на три дня веревкой, а затем до середины декабря — цепями». В течение этих месяцев один из охранников рассказывал заложникам, что Израиль хочет их убить.

Козлов отметил, что старался не верить лжи, но в результате, когда в июне израильские солдаты ворвались в здание, где он содержался, подумал, что их действительно послали убить его. Однако это была спасательная операция, в результате которой россиянин вернулся к семье.

Козлов призвал израильских чиновников встать на место заложников и приложить усилия к освобождению всех похищенных ХАМАС людей.

Козлова и еще трех заложников освободили военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 8 июня. Спецназ ворвался в квартиру на третьем этаже жилого дома, начался бой. Один из бойцов сказал россиянину, что уже к вечеру тот окажется дома. В ходе боя Аль-Джамаль был ликвидирован.

Освобожденный из плена ХАМАС также уточнил, что помимо него военным удалось спасти лишь шесть человек. Остальные попытки обернулись неудачей.

Позже, 12 июня, он рассказал «Известиям», что теперь чувствует себя расслабленно и смог отдохнуть, а также наслаждается вновь обретенной свободой действий.

Козлов переехал в Израиль летом 2022 года, получил гражданство страны как второе и подрабатывал на музыкальном фестивале «Нова» в Реиме охранником, когда на участников мероприятия напали боевики ХАМАС, отмечает «Газета.Ru».

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 12 июня сообщил, что в ХАМАС пообещали освободить двух российских граждан, которых движение продолжает держать в заложниках в Газе, когда будет установлен режим прекращения огня. По словам дипломата, Москва надеется, что ХАМАС согласится отпустить россиян из плена, даже если будет «хотя бы затишье».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.