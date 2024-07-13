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Отара Кушанашвили выписали из больницы

Дочь журналиста Кушанашвили сообщила о его выписке из больницы
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Фото: ТАСС/Елена Никитченко
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Госпитализированного журналиста Отара Кушанашвили выписали из больницы, он готовится к прохождению дальнейшего курса лечения. Эту информацию 13 июля «Известиям» подтвердила дочь телеведущего Дарико.

Теперь журналист будет готовиться к курсу химиотерапии и двум операциям.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что мошенники звонят звездным коллегам Кушанашвили и просят деньги на лечение, представляясь его родственниками. Дарико также прокомментировала ситуацию с аферистами, которые собирают около 4 млн «на лечение» отца.

«Мы случайно об этом узнали на самом деле, я уже после опубликовала, что наша семья не собирает никакие дополнительные средства. Это действительно мошенники. Номер, с которого они звонили, к сожалению, ни на кого не зарегистрирован. Не удалось узнать, кто это был», — добавила она.

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О госпитализации Кушанашвили стало известно 20 июня. По данным источника «Известий», он посетил поликлинику в связи с болями в животе. В тот же день друг телеведущего Владимир Полупанов сообщил, что у журналиста заподозрили рак.

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили родился 22 июня 1970 года в Кутаиси на западе Грузии. Ему 54 года. Известность получил во время работы в программе «Акулы пера».

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