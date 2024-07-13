Путин подписал закон о правилах выезда из России для парламентариев

Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Государственной думы и парламентариев Совета Федерации за несогласованный выезд из России. Документ в субботу, 13 июля, размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения вносят в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

Из него следует, что сенаторы и депутаты должны согласовывать выезды за рубеж. Исключением названы служебные командировки.

При нарушении процедуры согласования выезда из России полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению палаты.

Ранее, 4 июля, Госдума приняла этот закон в первом чтении и в целом. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в связи с принятым решением поубавится число желающих «отдохнуть за счет государства и своих избирателей».

21 мая Путин подписал указ, по которому российские граждане, которые имеют допуск к гостайне, обязаны направлять уведомление Федеральной службе безопасности и Службе внешней разведки о своем решении выехать за границу по меньшей мере за 30 дней до отъезда.