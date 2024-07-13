В Домодедово задерживается ряд рейсов «Уральских авиалиний»

Большое количество рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» из Домодедово задерживается. «Известия» 13 июля публикуют видео из московского аэропорта.

На кадрах видно, часть рейсов помечена красным — они перенесены. Некоторые пассажиры ждут вылета с 12:30 мск.

В пресс-службе авиакомпании комментариев на данный момент не давали.

Также в субботу в Росавиации опровергли сообщения о том, что в Шереметьево наблюдаются нестандартные очереди к стойкам регистрации «Аэрофлота». Официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале подчеркнул, что рейсы компании вылетают согласно расписанию, и напомнил, что в летние месяцы традиционно фиксируется самый высокий в годовом значении спрос на перелеты.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что в Шереметьево десятки рейсов задержаны и несколько перенесены из-за непогоды. К стойкам регистрации и экстренного обслуживания пассажиров очередь выстраивалась длиною в десятки метров.

В тот день «Аэрофлот» сообщал о переносе времени вылета части рейсов за 6 июля из-за урагана в столичном регионе. Авиакомпания отменила часть рейсов на 7 июля из столицы и в обратном направлении. Позднее ситуация в аэропорту стабилизировалась.