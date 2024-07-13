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Спортсменам из США пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов

ASOIF предупредила США о риске потерять турниры из-за дела китайских пловцов
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Фото: Global Look Press/XinHua/Xia Yifang
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Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF) предупредила американцев о рисках снятия с соревнований на фоне федерального расследования США в связи со скандалом с допингом у китайских пловцов. Об этом 12 июля заявили на сайте ассоциации.

В начале июля Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила, что ее исполнительный директор Брент Новцки вызван для дачи показаний в рамках начатого в США расследования по делу пловцов из Китая, избежавших наказания за положительные тесты на запрещенный сердечный препарат триметазидин и допущенных к Играм в Токио.

В ASOIF отметили, что Соединенные Штаты подобными действиями подрывают независимость Всемирного антидопингового агентства (WADA) и создают риски для всех спортсменов.

«Экстерриториальное расследование США ставит под сомнение личную безопасность спортсменов <…>, а также уверенность, с которой они могут ездить в США для участия в международных спортивных соревнованиях и выполнения обязательств», — предупредили в заявлении.

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Ранее, 19 июня, телеканал NBC News сообщал, что Китай отправит на Олимпийские игры в Париже 11 пловцов, у которых в 2021 году в анализах был обнаружен TMZ. В свою очередь, WADA заявило, что приняло объяснение Китая о том, что 23 пловца, не прошедшие тесты, случайно съели пищу, загрязненную препаратом.

Тогда же сообщалось, что президента WADA Витольда Баньку пригласили на участие в слушаниях конгресса США по теме «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года» на фоне скандала о сокрытии допинга у пловцов из Китая с USADA. Банька от приезда в американский конгресс отказался.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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