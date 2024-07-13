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Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода

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Фото: РИА Новости
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СК РФ проводит следственные действия на заводе, где обслуживался упавший в Подмосковье пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба ведомства.

«Проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что уголовное дело по факту инцидента передано в центральный аппарат СК РФ. Так, по найденным фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Кроме того, правоохранители проводят допрос свидетелей и очевидцев.

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Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло 12 июля в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. Судно вылетело с завода после ремонта и направлялось в аэропорт Внуково. На борту пассажиров не было, там находились три члена экипажа, они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году. При этом в Сети появилась информация, что борт выполнял полет без разрешения.

На месте падения самолета были найдены оба черных ящика. Их доставили в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в тот же день. Сообщалось, что в качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей.

Затем, 13 июля, «Известия» опубликовали кадры падения самолета. Обломки рухнувшего лайнера разбросало на площади примерно 1 тыс. кв. м.

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