Российские силы ПВО сбили ряд украинских ракет и 17 беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и несколько украинских ракет. Об этом в субботу, 13 июля, сообщило Минобороны РФ.

«Средствами ПВО за сутки сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS, переоборудованная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 17 БПЛА», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, российские войска ударили по заводу по производству взрывчатых веществ, поставляемых противнику, и ликвидировали станцию П-18, используемую для радиолокации, добавили в МО.

Ранее в субботу Минобороны показало удар десантников ВС РФ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» по станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на правобережье Днепра в Херсонской области. Цель была успешно достигнута.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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