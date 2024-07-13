Момент падения самолета SSJ 100 в Подмосковье попал на видео

Момент падения самолета Sukhoi Superjet 100, который накануне потерпел крушение в Московской области, попал на видео. Кадры 13 июля публикуют «Известия».

На них видно взрыв, после которого из-за леса поднимается густое черное облако дыма.

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло 12 июля в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. Судно вылетело с завода после ремонта и направлялось в аэропорт Внуково. На борту пассажиров не было, там находились три члена экипажа, они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.

На месте падения самолета были найдены оба черных ящика. Их доставили в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в тот же день. Сообщалось, что в качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей.

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).