В США указали на связь антироссийских санкций и дедолларизации

Министр финансов США Джанет Йеллен указала на то, что широкомасштабные санкции в отношении РФ привели к падению доверия к доллару со стороны стран — держателей резервов. Об этом 13 июля пишет газета Asia Times.

«Доллар потерпел ошеломляющий крах в 2022 году в своей рыночной доле как резервной валюты, предположительно, из-за его жесткого применения санкций. <...> Действия, предпринятые США и их союзниками против России, напугали крупные страны — держатели резервов», — передают журналисты слова главы американского минфина.

При этом еще в 2022 году она заявляла, что у доллара нет серьезных конкурентов, и предполагала, что они не появятся в ближайшее время. Теперь Йеллен утверждает, что доллар всё еще правит, однако будущее его доминирования не предопределено на фоне растущего влияния БРИКС и Глобального Юга в целом.

В то же время чиновница отмечает, что Глобальный Юг в любом случае не сможет полностью отказаться от доллара. Однако влияние юаня растет, в том числе и за счет использования его Россией и другими крупными экономиками, заметили журналисты.

«Белый дом также поставил под угрозу доверие к доллару. Наряду с продолжающимся накоплением долга решение команды [президента США Джо] Байдена заморозить часть валютных резервов России <...> перешло черту для многих мировых инвесторов», — резюмировали в издании.

Ранее, 11 июля, издание Newsweek писало, что прошедшая в июне встреча министров иностранных дел стран БРИКС и партнеров организации говорит о растущем недовольстве в мире политикой США, что угрожает политическим интересам Вашингтона и влиянию доллара.

До этого, 26 июня, экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» заявил, что процесс дедолларизации мировой экономики необратим. Эксперт уточнил, что та часть китайских золотовалютных резервов, которые содержатся в долларах или в американских облигациях, в последние два-три года резко сократилась на сотни миллиардов долларов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 14 июня также заявил, что США подорвали доверие к доллару своими санкциями против финансовых институтов РФ. Он подчеркнул, что американская валюта стала токсичной. Володин отметил, что в марте 2022 года доля «недружественных» валют в экономике достигала 84,7%, а в настоящее время она составляет 17,8%. Кроме того, в 3,5 раза выросли расчеты в рублях.