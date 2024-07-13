СМИ узнали о доставке самописцев разбившегося Superjet 100 в МАК

Бортовые самописцы самолета Superjet 100, потерпевшего крушение 12 июля в Подмосковье, поздно вечером в тот же день доставили в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом 13 июля рассказал источник ТАСС.

«Самописцы пригодны к расшифровке, но в результате крушения пострадали», — сообщил собеседник.

Источник уточнил, что комиссия МАК начнет расшифровку в понедельник, 15 июля.

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло 12 июля в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. Судно вылетело с завода после ремонта и направлялось в аэропорт Внуково. На борту пассажиров не было, там находились три члена экипажа, они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.

На месте падения самолета были найдены оба черных ящика. Сообщалось, что в качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей.

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).