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В ГД предложили осуждать пожизненно за мятеж со смертельным исходом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Законопроект о наказании за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом говорится в проекте, который размещен 13 июля в электронной базе Госдумы.

Документ внесен в нижнюю палату парламента правительством России, им предлагается изменить ст. 275 и ст. 279 Уголовного кодекса.

«Статья 279. Вооруженный мятеж 1. Организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации – 01498 М-Уч-2024 (9.1) наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет», — говорится в проекте закона.

За участие в вооруженном мятеже в тех же целях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Если преступление повлекло причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия, то предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

В пояснительной записке к документу уточняется, что это решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий.

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Ранее, 13 июня, силовики задержали еще двух участников вооруженной банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на военнослужащих РФ в октябре 1999 года. Фигурантам предъявлено обвинение по ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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