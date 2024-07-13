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Собянин рассказал о благоустройстве у транспортных объектов и поздравил транспортников столицы

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В текущем году в Москве будут благоустроены территории, соседствующие с 41 объектом транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил в своем официально телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что уже выполнено около 50% запланированных работ

В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, прилегающей к 10 уже работающим а также и еще строящимся станциям метрополитена.

Так, рядом с «Физтехом» построен скейт-парк, вскоре будет готов пешеходный маршрут вдоль жилого квартала. Около «Пыхтино» также строится скейт-парк, уже готова площадка для выгула и дрессировки собак. У «Бачуринской» появится зона отдыха и две детские площадки. У станции «Генерала Тюленева» будет разбит сквер и оборудовано пять детских площадок.

Также идет благоустройство и повышение доступности станций МЦД.

Кроме того, Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов столичной транспортной структуры с профессиональным праздником — Днем московского транспорта. Мэр отметил, что реализация таких масштабных программ, как строительство метро, МЦД и городских вокзалов, будет продолжаться. Также будет обновляться подвижной состав и запускаться новые маршруты.

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