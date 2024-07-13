СК показал работу следователей на месте крушения самолета в Подмосковье

Сотрудники Следственного комитета (СК) России продолжают работу на месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области, сообщил 13 июля Telegram-канал ведомства.

Продолжается сбор вещественных доказательств, которые могут помочь раскрыть причину авиакатастрофы.

На видео показан один из бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы.

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло ранее в этот день в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находились три члена экипажа. Предварительно, они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.

Расследованием инцидента займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По предварительным данным следствия, борт вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Известиям», правоохранители проводят проверку после инцидента. Следователи собирают информацию о воздушном судне и работах, которые были проведены.

На месте падения самолета были найдены оба черных ящика. Сообщалось также, что в качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей.