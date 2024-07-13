Поведение России в Европе определит исход конфликта на Украине. Такое заявление 12 июля сделал начальник чешского генерального штаба Карел Ржека в ходе встречи в американском Хьюстоне, посвященной 25-летию вступления Чехии в НАТО.

При этом, как передает Czech News Agency, военнослужащий не увидел предпосылок прямой агрессии России в отношении альянса. В то же время, по его мнению, РФ всё же представляет угрозу Европе, поэтому Запад должен сплотиться вокруг Украины.

«Мы не можем сосредоточиться на России только в Европе, мы должны также смотреть на другие регионы. Очень беспокоит то, что РФ сейчас делает в Африке», — добавил глава генштаба.

Ржека также считает, что прошедший в Вашингтоне саммит НАТО продемонстрировал, что армии государств получили полную политическую поддержку со стороны лидеров стран-членов в развитии существующих возможностей.

Также в пятницу президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявил, что Украина может считать успехом даже тот итог конфликта, при котором сохранит хотя оставшиеся у нее на данный момент территории. По его словам, на Западе понимают, что в нынешних обстоятельствах для Киева нет реального способа вернуть утраченные регионы.

Ранее, 8 июля, президент Чехии также призвал страны НАТО умерить их ожидания в отношении конфликта на Украине и мыслить более реалистично. Тогда он тоже указал на то, что в обозримом будущем Киев не вернет себе утраченные территории. Кроме того, Павел отметил отсутствие единства среди стран — членов альянса, которые по-разному видят завершение конфликта на Украине.

Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам с киевским режимом. Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.