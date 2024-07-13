Экс-главком НАТО указал на превосходство арктического флота России

Арктический флот России и сотрудничество Москвы с Пекином в Арктике являются предупреждением для НАТО. Об этом 13 июля заявил отставной адмирал ВМС США, экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис.

«Новые корабли — это четкий сигнал, что [президент России Владимир] Путин и лидер Китая Си Цзиньпин активизируют сотрудничество на заднем дворе НАТО. <...> Арктические возможности России больше не повод для шуток», — написал он в статье для Bloomberg.

По его словам, Путин обладает самой активной арктической программой, а Москва непрерывно расширяет флот для этого. В качестве примера Ставридис привел патрульный корабль «Иван Папанин», недавно вышедший на испытания.

Кроме того, он указал на строительство ледоколов Китаем, а также на планы Москвы и Пекина по получению ценного тактического опыта.

Ранее, 11 июля, агентство Reuters сообщило, что США, Канада и Финляндия создадут консорциум для строительства ледоколов в Арктике в целях противостояния России и Китаю. Целью пакта источник агентства назвал создание флота ледокольных кораблей для «проецирования силы в полярные регионы» и обеспечения соблюдения международных норм и договоров.

До этого, 3 июля, источники «Известий» сообщили, что до конца июля в состав ВМФ России войдет ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М. По данным собеседников, приемный акт был подписал во второй половине июня. Этому предшествовало успешное прохождение швартовых, заводских ходовых и государственных испытаний.

20 мая первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что к 2030 году должен быть достроен самый мощный в мире атомный ледокол «Россия», сооружение которого сейчас проходит на Дальнем Востоке. Еще три ледокола должны пополнить атомный флот в период с 2026 по 2030 год.