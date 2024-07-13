Реклама
Прямой эфир
Мир
В ОДКБ согласовали корректировку бюджета из-за заморозки Арменией части взноса
Армия
За ночь средства ПВО РФ уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами России
Мир
Постпред России при ОДКБ рассказал о безуспешных попытках начать диалог с НАТО
Мир
Байден признал свои ошибки и отказался от снятия кандидатуры на выборах
Мир
В генштабе Чехии связали исход конфликта на Украине с поведением РФ в Европе
Мир
Глава МИД Литвы заявил об отсутствии прорыва по результатам саммита НАТО
Общество
Сайт Кремля обновил биографию Путина
Происшествия
В Башкирии спасатели МЧС эвакуировали детей из лагеря из-за наводнения
Интернет и технологии
СМИ сообщили о работе создателя ChatGPT над сверхсекретным проектом
Мир
Туристический автобус попал в ДТП в турецкой провинции Мугла
Авто
Эксперт назвал способы сэкономить летом на бензине
Мир
Избранный президент Ирана пообещал придерживаться баланса во внешней политике
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в Подмосковье
Армия
Российские специалисты научились определять модификации ракет Storm Shadow
Мир
Маск рассказал о предложении Еврокомиссии ввести в X тайную цензуру
Происшествия
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Минеральных Водах
Общество
Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидировали

Экс-главком НАТО указал на превосходство арктического флота России

Ставриди: арктический флот России является сигналом для НАТО
0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Дубов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арктический флот России и сотрудничество Москвы с Пекином в Арктике являются предупреждением для НАТО. Об этом 13 июля заявил отставной адмирал ВМС США, экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис.

«Новые корабли — это четкий сигнал, что [президент России Владимир] Путин и лидер Китая Си Цзиньпин активизируют сотрудничество на заднем дворе НАТО. <...> Арктические возможности России больше не повод для шуток», — написал он в статье для Bloomberg.

По его словам, Путин обладает самой активной арктической программой, а Москва непрерывно расширяет флот для этого. В качестве примера Ставридис привел патрульный корабль «Иван Папанин», недавно вышедший на испытания.

Кроме того, он указал на строительство ледоколов Китаем, а также на планы Москвы и Пекина по получению ценного тактического опыта.

Белая оборона: попытки Канады милитаризовать Арктику терпят крах
Усилит ли новая оборонная стратегия Оттавы конфронтацию на Севере

Ранее, 11 июля, агентство Reuters сообщило, что США, Канада и Финляндия создадут консорциум для строительства ледоколов в Арктике в целях противостояния России и Китаю. Целью пакта источник агентства назвал создание флота ледокольных кораблей для «проецирования силы в полярные регионы» и обеспечения соблюдения международных норм и договоров.

До этого, 3 июля, источники «Известий» сообщили, что до конца июля в состав ВМФ России войдет ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М. По данным собеседников, приемный акт был подписал во второй половине июня. Этому предшествовало успешное прохождение швартовых, заводских ходовых и государственных испытаний.

20 мая первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что к 2030 году должен быть достроен самый мощный в мире атомный ледокол «Россия», сооружение которого сейчас проходит на Дальнем Востоке. Еще три ледокола должны пополнить атомный флот в период с 2026 по 2030 год.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024