Сайт Кремля обновил биографию Путина

Сайт Кремля обновил страницу с биографией президента России Владимира Путина, добавив в нее события последних шести лет.

Так, в раздел добавлена информация об открытии Крымского моста, о чемпионате мира по футболу 2018 года, который прошел в РФ, про коронавирус, создание вакцины «Спутник V» и поправки в Конституцию.

Кроме того, появилась информация и о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Приводится цитата Путина о цели спецоперации — защите людей, которые «на протяжении восьми лет подвергались издевательству и геноциду со стороны киевского режима».

Также говорится о присоединении новых регионов РФ и президентских выборах 2024 года.

«В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории», — напомнили в Кремле слова главы государства, сказанные во время церемонии инаугурации 7 мая.

Тогда Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ на новый срок. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей. В своей инаугурационной речи президент пообещал гражданам страны оправдать оказанное доверие и указал на важность единства россиян.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.