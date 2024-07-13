В квартире в Санкт-Петербурге обнаружили мумию пенсионерки

В квартире на Богатырском проспекте Санкт-Петербурга нашли мумию пенсионерки. Об этом 13 июля сообщил источник «Известий».

Уточняется, что 70-летняя женщина, предварительно, скончалась около полугода назад.

Кроме того, квартира скончавшейся была завалена мусором, добавил собеседник.

В феврале мумию мужчины обнаружили в доме в деревне Старосиверская Ленинградской области. Как сообщалось, многодетная мать спала в постели с трупом супруга почти четыре года. Тело мужчины разлагалось в доме, где также жили их четверо детей. В его ногах также нашли «крест Анубиса» — женщина проводила с телом мужа обряды. По факту случившегося Гатчинская городская прокуратура начала проверку.