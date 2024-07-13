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Глава МИД Литвы заявил об отсутствии прорыва по результатам саммита НАТО

Ландсбергис: на саммите НАТО по вопросу Украины не произошло «прорыва»
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Саммит НАТО не принес результатов и не привел к прорыву по вопросу конфликта на Украине. Об этом 13 июля заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«А вот чего не произошло, так это серьезного стратегического прорыва», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Ландсбергис подчеркнул, что не имел больших ожиданий от саммита. При этом положения принятой декларации были известны еще за несколько месяцев. По его словам, западные союзники Украины по-прежнему отрицают глобальный стратегический сдвиг в противостоянии Москвы и Киева.

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Как и с помощью кого блок пробирается в регион

Саммит НАТО в Вашингтоне, посвященный 75-летию организации, проходил с 9 по 11 июля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России необходимо думать над ответными мерами для сдерживания НАТО. По его словам, РФ видит, как военная инфраструктура НАТО поступательно движется в сторону российских границ.

11 июля главы государств и правительств, участвующих в заседании Североатлантического альянса в Вашингтоне, обнародовали итоговую декларацию, в которой были закреплены новые обязательства по предоставлению альянсом Киеву военной помощи, а также создание совместного аналитического, учебного и образовательного центра НАТО – Украина (JATEC).

Хотя в декларации говорится о том, что блок не стремится к намеренной конфронтации с Россией, в том же тексте РФ называется главной угрозой для стран альянса. Также, согласно тексту документа, объединение продолжит вести активную работу в Черном море и на Западных Балканах, а также углубит сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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