Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выступил с критикой России и призвал ее «отступить» от защиты арестованных по подозрению в шпионаже россиян. Об этом 13 июля сообщил телеканал ABC.

«Как насчет того, чтобы попытаться прекратить вмешательство во внутренние дела других суверенных государств? <...> Россия может получить этот сигнал: отступите», — отметил глава правительства Австралии.

Кроме того, он добавил, что РФ «не уважает международное право» и «к ним следует относиться с презрением». Альбанезе также поделился, что сам испытывает такое чувство.

О задержании местной супружеской пары Киры и Игоря Королевых австралийская полиция сообщила в пятницу. По данным телеканала ABC, пара имеет гражданство и РФ, и Австралии.

Предварительно, россиянка несколько лет служила рядовой в Вооруженных силах Австралии в должности техника по информационным системам. Отмечалось, что в один из отпусков она тайно совершила поездку в Россию. Оттуда женщина якобы попросила оставшегося дома мужа войти в ее рабочий аккаунт и переслать некие данные.

Супруги могут предстать перед судом 20 сентября по обвинению в шпионаже в пользу Москвы.

Посольство РФ в Австралии, в свою очередь, заявило, что считает распространение информации об аресте граждан РФ, якобы промышляющих шпионажем, очередной волной антироссийской паранойи. Дипломаты считают, что такие шаги направлены на то, чтобы отвлечь граждан от многочисленных провалов правящей лейбористской партии.