Уроженцы Дагестана стали возвращаться в регион для развития внутреннего туризма

Всё больше уроженцев Дагестана выбирают вернуться в регион после переезда для развития роста внутреннего туризма и жизни на исторической родине. Среди таких мест — аул Кахиб, где жители строят гостевые дома и кафе.

Аул условно поделен на две части — старую и новую. Старый Кахиб сейчас называют аулом-призраком, это одна из главных достопримечательностей Дагестана. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть старинные боевые башни, полуразрушенные сакли, почувствовать неповторимую атмосферу аула и познакомиться с историей быта горцев. Историки считают, что люди жили в этом месте еще в эпоху палеолита.

«В 50-е годы XX века жители этого села стали активно перебираться на тот склон и строить там аул Новый Кахиб. Уже к началу 1980-х это неприступное село на скале полностью опустело. В конце 1990-х люди стали покидать и Новый Кахиб», — добавил журналист.

Местные жители уезжали на заработки в Махачкалу, Москву или Санкт-Петербург. Однако сейчас на фоне роста интереса туристов начался обратный процесс — дагестанцы возвращаются в регион.

Один из местных жителей Мухаммад Газалиев поделился, что раньше не любил приезжать в аул, не мог находиться там и пары дней, а сейчас всё наоборот. Он вернулся в село из Махачкалы, восстановил дом дедушки и принимает туристов. Так, он не только зарабатывает сам, но и помогает с работой соседям. В его команде работают 10 человек — повара, официанты, мойщики посуды и другие сотрудники.

Другой горец Абдулла Магомедов рассказал, что его семья вернулась из Ставрополя спустя 30 лет и теперь строит гостевой дом и кафе с видом на древнюю часть села. Кроме того, они возвели фуникулер и подвесной мост, теперь к руинам проще подойти, из-за чего туристов стало больше.

Ранее, 29 мая, президент России Владимир Путин поручил до ноября утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Он предусматривает создание круглогодичных курортов в регионах, в том числе и в Дагестане — «Каспийский прибрежный кластер».

До этого, в декабре, министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что спрос на внутренний туризм в России продолжает расти. Он также сообщил о мерах помощи этой отрасли. Например, в 2023 году туроператоров освободили от уплаты НДС, ввели льготное кредитование на строительство парков развлечений и горнолыжной инфраструктуры.