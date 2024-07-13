Площадь пожара на ростовской нефтебазе увеличилась до 200 кв. м
Площадь пожара в результате атаки беспилотника на нефтебазе в Ростовской области увеличилась до 200 кв. м. Об этом 13 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«По состоянию на 08:00 (мск. — Ред.) площадь пожара — 200 кв. м. К месту тушения прибыл пожарный поезд», — написал он в Telegram-канале.
Возгорание на нефтебазе в Ростовской области произошло после попадания БПЛА ранее в этот день. Голубев тогда сообщил, что пожару присвоен третий ранг сложности: в тушении принимают участие пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники.
Ранее, 10 июля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА в Калаче-на-Дону. Он уточнил, что возгорание на нефтебазе не представляет угрозы для жилых объектов. Позднее пожар был ликвидирован.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.