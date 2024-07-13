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Экс-советник Пентагона призвал Байдена немедленно уйти в отставку

Экс-советник Пентагона Макгрегор: я прошу Байдена немедленно подать в отставку
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP
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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена уйти в отставку. Об этом он заявил 13 июля в обращении на YouTube-канале Our Country Our Choice.

«Господин президент, я прошу вас ради нашей страны немедленно подать в отставку. Я знаю, что это сложное решение, но оно же и верное», — сказал Макгрегор.

Он добавил, что позволяющие оставаться Байдену на своем посту люди лишь используют его в своих целях, а каждый день работы американского лидера угрожает сохранности и стабильности США. Кроме того, по словам Макгрегора, издевательства над старыми людьми караются законом в некоторых штатах.

Гудбайден: демократы задумали сплотиться вокруг Камалы Харрис
В партии всё больше недовольны поведением президента и считают, что он не сможет одолеть Трампа

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Однако 8 июля Байден написал письмо, адресованное демократам и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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