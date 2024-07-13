Отправка истребителей F-16 на Украину осложнена вопросами с запчастями, а также языковым барьером между украинскими пилотами и иностранными инструкторами. Об этом 13 июля сообщило агентство Bloomberg.

«Отправка военных самолетов была затруднена задержками, вопросами, связанными с запасными частями, и языковым барьером между украинскими пилотами и иностранными инструкторами», — говорится в публикации.

Кроме того, по словам источников агентства, на Украине не хватает взлетно-посадочных полос, а существующие уязвимы для ударов российской армии. Всего до конца года Киев получит 20 истребителей, шесть из которых будут поставлены летом. При этом о 300 истребителях, о которых заявляли публичные лица украинского руководства, речи не идет, отмечает Bloomberg.

Проблемы вызвали сомнения относительно целесообразности отправки самолетов в Украину, а также вопросы о том, не является ли такой тип помощи слишком дорогостоящей демонстрацией поддержки Киева.

Помимо этого, по словам старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Джима Таунсенда, от F-16 «не стоит ожидать чудес», поскольку аэродромы, на которых должны будут базироваться истребители, будут крайне уязвимыми целями.

Ранее, 11 июля, портал Business Insider сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал проблему истребителей F-16. По его словам, небольшое количество истребителей будет бесполезно в бою с многочисленными силами российской армии.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 10 июля заявил о неспособности F-16 повлиять на исход спецоперации. Картаполов добавил, что Россия давно готовится к передаче самолетов этого типа Вооруженным силам Украины.

В этот же день американский президент Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что украинские военные смогут использовать истребители, переданные США, Нидерландами и Данией, уже этим летом. В Осло также сообщили намерении передать Киеву шесть истребителей.

Москва неоднократно предупреждала о недопустимости подобных шагов. Президент России Владимир Путин заявил 19 июня, что поставки высокоточных вооружений, в частности F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.