Реклама
Прямой эфир
Мир
В ОДКБ согласовали корректировку бюджета из-за заморозки Арменией части взноса
Армия
За ночь средства ПВО РФ уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами России
Мир
Постпред России при ОДКБ рассказал о безуспешных попытках начать диалог с НАТО
Мир
Байден признал свои ошибки и отказался от снятия кандидатуры на выборах
Общество
Гладков сообщил о состоянии одного из пострадавших при обстреле Шебекино детей
Армия
ФСБ обнаружила в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным оружием
Мир
Президент Чехии анонсировал поставку 100 тыс. боеприпасов Украине за два месяца
Мир
Bloomberg сообщило о пожертвовании Маска на предвыборную кампанию Трампа
Общество
В СМИ назвали главное доказательство в деле генерала Попова
Мир
Китай пообещал симметричный ответ на визовые санкции США
Мир
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским о зерновом коридоре
Мир
КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне
Мир
Кеннеди-младший заявил о возможности начала ядерной войны из-за действий США
Наука и техника
SpaceX не смогла вывести на орбиту спутники Starlink из-за сбоя
Общество
Псковские власти заявили о подготовке ПВР для депортированных из Латвии россиян
Спорт
Медведев объяснил свои крики в адрес судьи в полуфинале Уимблдона-2024
Спорт
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA
Сюжет:

ВСУ не получали истребители F-16 из-за незнания пилотами английского языка

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержки поставок истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) были связаны с тем, что пилоты не знают английский язык, что усложняет общение с западными инструкторами. Об этом 12 июля со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

«Отправка военных самолетов — очень разрекламированный элемент саммита НАТО в Вашингтоне на этой неделе — была осложнена задержками, вопросами по поводу запасных частей и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что на Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, открыты для атак российской армии.

Таким образом, Киев сможет выставить эскадрилью истребителей в 15 единиц вместо 300, которые изначально запрашивали украинские власти. На фоне этого на Западе возникли сомнения о том, стоит ли вообще отправлять Украине данный тип вооружения, поскольку такой шаг является «очень дорогостоящей демонстрацией поддержки президента [Украины] Владимира Зеленского», передают журналисты.

«Людям не стоит ожидать чудес от F-16 против России. С точки зрения уязвимости эти аэродромы будут хорошими, сочными целями. Русские уже наносили удары по некоторым из них просто в знак напоминания о реальности для F-16», — заявил агентству старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд.

Истребительная имитация: какую угрозу представляют F-16 для ВКС РФ
Почему украинские пилоты американских самолетов будут вынуждены избегать воздушных боев

Редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в материале для «Известий» 12 июля сравнил боевые возможности F-16 и российских самолетов. Эксперт отметил, что F-16 серьезно уступает по боевым возможностям российским Су-35С, которых сегодня в составе ВКС России более 100 единиц.

Днем ранее портал Business Insider, в свою очередь, сообщил, что Зеленский спрогнозировал проблему истребителей F-16. По мнению президента, небольшое количество истребителей будет бесполезно в бою с многочисленными силами российской армии.

При этом 10 июля американский лидер Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что украинские военные смогут использовать истребители, переданные США, Нидерландами и Данией, уже этим летом. В Норвегии также сообщили намерении передать Киеву шесть истребителей.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил 19 июня, что поставки западными странами Украине высокоточных вооружений, в частности истребителей F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024