Задержки поставок истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) были связаны с тем, что пилоты не знают английский язык, что усложняет общение с западными инструкторами. Об этом 12 июля со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

«Отправка военных самолетов — очень разрекламированный элемент саммита НАТО в Вашингтоне на этой неделе — была осложнена задержками, вопросами по поводу запасных частей и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что на Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, открыты для атак российской армии.

Таким образом, Киев сможет выставить эскадрилью истребителей в 15 единиц вместо 300, которые изначально запрашивали украинские власти. На фоне этого на Западе возникли сомнения о том, стоит ли вообще отправлять Украине данный тип вооружения, поскольку такой шаг является «очень дорогостоящей демонстрацией поддержки президента [Украины] Владимира Зеленского», передают журналисты.

«Людям не стоит ожидать чудес от F-16 против России. С точки зрения уязвимости эти аэродромы будут хорошими, сочными целями. Русские уже наносили удары по некоторым из них просто в знак напоминания о реальности для F-16», — заявил агентству старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд.

Редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в материале для «Известий» 12 июля сравнил боевые возможности F-16 и российских самолетов. Эксперт отметил, что F-16 серьезно уступает по боевым возможностям российским Су-35С, которых сегодня в составе ВКС России более 100 единиц.

Днем ранее портал Business Insider, в свою очередь, сообщил, что Зеленский спрогнозировал проблему истребителей F-16. По мнению президента, небольшое количество истребителей будет бесполезно в бою с многочисленными силами российской армии.

При этом 10 июля американский лидер Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что украинские военные смогут использовать истребители, переданные США, Нидерландами и Данией, уже этим летом. В Норвегии также сообщили намерении передать Киеву шесть истребителей.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил 19 июня, что поставки западными странами Украине высокоточных вооружений, в частности истребителей F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.