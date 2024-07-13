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В ОДКБ согласовали корректировку бюджета из-за заморозки Арменией части взноса

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) согласовали корректировку бюджета на текущий год из-за отказа Армении делать свой взнос. Об этом 13 июля сообщил постпред России при международной организации Виктор Васильев.

«На заседаниях постоянного совета и в рамках заседаний трех уставных органов ОДКБ в Алма-Ате уже приняты рекомендации по корректировке бюджета организации на этот год», — сказал он в ходе беседы с «РИА Новости».

При этом дипломат отметил, что сложившаяся ситуация является нестандартной. При этом, по словам Васильева, рекомендации по изменению бюджета были вынесены на подписание руководителями стран в рабочем порядке.

В конце февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке отношений Армении с организацией. В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Ереван не предпринимал никаких официальных действий в данной связи.

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После, 8 мая президент РФ Владимир Путин провел с Пашиняном переговоры в Москве. В тот день Песков отметил, что при наличии сложных тем у России и Армении лидеры государств обладают политической волей для обсуждения вопросов. Он подчеркнул, что у Москвы и Еревана есть потенциал двусторонних отношений.

Затем, 10 июня, в МИД РФ сообщили, что у Еревана остаются финансовые обязательства перед ОДКБ, несмотря на заявление армянской стороны об отказе страны выплачивать взносы в организацию. В министерстве обратили внимание, что поддержание «финансовой дисциплины» — общая для всего мира практика, а Армения и раньше допускала задолженности по взносам в ОДКБ, но позже погашала их.

Пашинян, в свою очередь, 12 июня обвинил ОДКБ в угрозах, с которыми столкнулся Ереван, и отметил, что организация якобы не выполнила свои обязательства перед закавказской республикой. Глава правительства заявил, что руководство страны решит, когда выйти из ОДКБ. При этом глава МИД республики Арарат Мирзоян заявил, что Пашинян не говорил, что страна выходит из объединения, такая трактовка его слов неверна.

Песков на фоне этого, что Россия продолжит работу с Арменией для выяснения ее позиции по членству в ОДКБ.

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