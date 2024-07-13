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Байден признал свои ошибки и отказался от снятия кандидатуры на выборах

Байден признал, что часто ошибается и иногда путает имена
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Фото: Global Look Press/Artem Priakhin
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Действующий президент США и кандидат на грядущих президентских выборах Джо Байден признал, что часто допускает ошибки, однако заявил, что это не повод покидать предвыборную гонку. Об этом он высказался в ходе своего выступления на митинге в штате Мичиган в пятницу, 12 июля.

«Вы могли заметить, что после дебатов пресса <...> обрушилась на меня с критикой. Я делаю много ошибок. <...> Они жестко критиковали меня, поскольку я иногда путаю имена. Я говорю, что это Чарли, а это Билл», — сказал он.

При этом Байден напомнил, что ошибки в выступлениях позволяет себе и его конкурент на предстоящих выборах, экс-президент США Дональд Трамп. Однако СМИ не обращают на ошибки республиканца такого пристального внимания.

«Вы, возможно, видели, что недавно было много домыслов. Как поступит Джо Байден? Останется ли он в гонке? Выйдет ли он? Вот мой ответ: мы участвуем в выборах и победим. Я не собираюсь это менять», — высказался он.

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Ранее в этот день Трамп выступил с очередным предложением сопернику по президентской гонке Джо Байдену — он предложил ему вместе пройти когнитивный тест. Эта совместная деятельность впервые объединит соперников ради блага страны, отметил Трамп.

На заседании саммита 11 июля Байден назвал украинского коллегу Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, именем российского лидера Владимира Путина. Он быстро спохватился и попытался обратить оплошность в шутку, но американские телеканалы пустили видео в прайм-тайм и США снова увидели своего президента не в форме.

Тогда же Байден допустил еще одну оговорку, заявив, что никогда не выбрал бы себе вице-президента лучше, чем Трамп. На это 45-й президент США тут же отреагировал в своей соцсети фразой: «Отличная работа, Джо!»

При этом Трамп уверен, что просто так из гонки Байден не выйдет. Ему будет мешать одно качество. Он не уйдет и продолжит бороться, сопротивляясь призывам демократов оставить это. Всё из-за того, что у него есть самолюбие, заявил бизнесмен и политик 8 июля в эфире телеканала Fox News.

В подтверждение этому в тот же день Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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