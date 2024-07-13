В СМИ рассказали о штурме Израилем лагерей беженцев на Западном берегу Иордана

Израильские военные штурмовали лагеря беженцев Балата и Аскар на Западном берегу реки Иордан. Об этом в субботу, 13 июля, заявил катарский телеканал Al Jazeera (AJ).

По заявлению телеканала, колонна израильской военной техники и бульдозеров блокировала лагеря беженцев. В СМИ утверждают, что есть данные о серьезной стрельбе и ожесточенных боях во время штурма.

Также сообщается, что израильские военные арестовали палестинца в лагере Аскар, а в лагере Балата солдаты открыли огонь по машине скорой помощи. О погибших и пострадавших в результате штурма информации пока нет.

Ранее, 6 июля, порядка 16 человек погибли и около 50 пострадали в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в центральной части сектора Газа. Уточняется, что, согласно данным источников, в школе Аль-Джауни, которая подверглась авиаудару со стороны ЦАХАЛ, размещались беженцы. В минобороны Турции Израиль обвинили в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в анклаве, нанеся этот удар.

В тот же день СМИ сообщали, что 27 палестинцев погибли в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа с вечера пятницы. Телеканал Al Jazeera уточнил, что пострадавших доставили в больницу «Насер», которая является последним оставшимся крупным медучреждением на юге палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.