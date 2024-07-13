Bloomberg сообщило о пожертвовании Маска на предвыборную кампанию Трампа

Американский предприниматель Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 13 июля сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Неясно, сколько Маск пожертвовал, однако источники агентства охарактеризовали этот взнос как «значительную сумму». Bloomberg отметило, что Маск еще не поддержал публично кандидата, однако его решение «открыть свой кошелек» может стать для республиканцев серьезной финансовой силой.

По словам агентства, на многочисленные вопросы о пожертвовании Маск не ответил. В штабе Трампа также отказались от комментариев.

При этом доноры Демократической партии, наоборот, стали отворачиваться от нее из-за провалов их кандидата, нынешнего президента США Джо Байдена. Так, 12 июля The New York Times сообщила, что крупнейшие жертвователи Демократической партии США заморозили порядка $90 млн, обещанных фонду Future Forward, до тех пор, пока кандидатом от партии в предвыборной гонке остается Джо Байден.

10 июля газета The Washington Post сообщила, что высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба Байдена стали сомневаться в его победе на выборах в ноябре 2024 года. Газета заявляла, что законодатели и спонсоры в частном порядке дали понять, что к концу недели они могут публично призвать Байдена выйти из гонки.

24 марта Маск заявил, что разочаровался в Демократической партии. В соцсети Х, владельцем которой он является, он заявил, что еще несколько лет назад голосовал за 100% демократов. Однако теперь его мнение изменилось.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.