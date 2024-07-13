Суд Эквадора вынес приговор фигурантам дела об убийстве кандидата в президенты

Пятерых фигурантов уголовного дела об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио приговорили к тюремному заключению на сроки от 12 до 34 лет. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на суд Эквадора в Кито.

Генеральной прокуратурой Эквадора было установлено, что преступление было организовано и исполнено членами признанной в стране террористической группировки «Лос Лобос».

Заказчиком убийства Вильявисенсио выступил находящийся в тюремном заключении Карлос Эдвин Ангуло Лара, также известный под кличкой Невидимый. Лаура Даянара Кастильо была куратором убийства кандидата в президенты. В связи с этим фигуранты были приговорены к 34 годам и восьми месяцам тюремного заключения.

Кроме того, сроки по 12 лет получили киллеры Эрик Рамирес, Виктор Флорес и Александра Чимбо.

В августе прошлого года сообщалось об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Политика убили тремя выстрелами в голову на митинге в городе Кито. В стране было введено чрезвычайное положение.

Позднее, 9 января текущего года, президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Тогда же в список террористических группировок вошли 22 банды, в том числе «Лос Лобос».

В апреле в Эквадоре в день референдума, на котором граждане голосуют об усилении мер борьбы с преступными и террористическими группировками, был убит глава тюрьмы города Портовьехо.