Эдди Мерфи и Пейдж Батчер поженились спустя шесть лет после помолвки

Комик Эдди Мерфи и австралийская модель Пейдж Батчер поженились спустя почти 12 лет отношений. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает издание People.

«После почти шести лет помолвки Эдди Мерфи и Пейдж Батчер наконец стали мужем и женой. Пара поженилась на закрытой церемонии в Ангилье (на Карибах. — Ред.). Бутчер была одета в корсетное платье, украшенное кружевом, а жених был в белом костюме Brioni», — говорится в материале.

Пара начала встречаться еще в 2012 году, а в 2018 году стало известно, что они обручились. Для Мерфи это второй брак, а для Бутчер — первый.

У звездной пары уже есть двое общих детей — дочка восьми и сын пяти лет.

Ранее, 10 июля, студия DreamWorks Animation объявила о премьере «Шрек 5» летом 2026 года. Отмечалось, что к своим ролям вернутся Майк Майерс, Кэмерон Диаз, а также Эдди Мерфи, который озвучивает Осла во всех мультфильмах серии.