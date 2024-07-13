Столтенберг заявил о планах расширить совместные учения с Японией

Североатлантический альянс заинтересован в расширении плана совместных учений за счет сотрудничества с Японией. Об этом 13 июля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе прошедшей накануне встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой генсек НАТО договорился о проведении совместных учений в водах Евроатлантического региона до конца текущего года. Кроме того, в рамках сотрудничества стороны договорились усилить координацию по обмену стратегической информацией.

«Партнерство с Японией стало еще более важным. <...> У нас запланированы несколько небольших учений, но мы хотели бы масштабировать их и объединить свои усилия вместе с Японией, например, на море и в воздухе», — заявил спикер в интервью японскому агентству Kyodo News.

Кроме того, отметил генеральный секретарь альянса, НАТО намеревается обмениваться опытом с Японией в областях искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности.

«Совместно с Японией и тремя другими своими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей — НАТО согласилось запустить так называемые флагманские инициативы в таких областях, как искусственный интеллект и противодействие дезинформации», ― пишет Kyodo.

Ранее, 12 июля, президент аналитического центра Asia Pacific Initiative Кен Джимбо в беседе с «Известиями» рассказал о целях расширения НАТО на АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион). Он напомнил, что Япония сама заявляла о намерении тесно сотрудничать с НАТО, используя свое стратегическое партнерство для укрепления региональной безопасности и стабильности.

До этого, 9 июля, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия учитывает заявления властей Японии на тему сближения с НАТО и при необходимости отреагирует рядом практических мер. По словам дипломата, ответные меры коснутся в том числе военно-технической сферы, если за соответствующими заявлениями Токио последуют какие-либо практические шаги.

5 июля Руденко заявил в ходе встречи с делегацией руководства японского «Фонда мира Сасакава», что недальновидный выбор Японии по Украине привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей. Также российская сторона подчеркнула, что линия Токио на ремилитаризацию государства способствует региональной напряженности.