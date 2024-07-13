Адвокат предупредил о возможном ужесточении наказания за скрытие номеров авто

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ могут внести изменение, которое ужесточит ответственность за сокрытие номеров автомобилей. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в субботу, 13 июля.

Специалист объяснил, что авторы поправки, которую комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении, предложили назначить наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком от 1 года до 1,5 лет за использование устройств для сокрытия госзнаков. Сами устройства в таких случаях конфискуются.

В настоящее время наказание за сокрытие номера автомобиля грозит штраф в 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).

По словам адвоката, такие меры позволят сократить частоту нарушения правил дорожного движения.

Как объяснил эксперт, в качестве устройств, скрывающих номера авто, используются совершенно разные механизмы, в том числе электромагниты. Некоторые водители закрывают госзнаки шторками, крепят листы бумаги, прикрывают грязью или снегом.

При этом наказание водителю не грозит в том случае, если номер случайно был испачкан в результате неблагоприятных погодных условий, например, в снежную метель. Однако определение факта намеренности или случайности зачастую затруднено, а четких критериев пока не существует.

24 июня глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что предложил увеличить штрафы для водителей в случае установки на автомобиль знака «Инвалид» без разрешения, а также лишать за это прав на срок до трех месяцев. Парламентарий предлагает ввести увеличенные штрафы за повторную незаконную установку знака «Инвалид» — 10 тыс. рублей для граждан, 40 тыс. рублей на ответственных за эксплуатацию транспортных средств должностных лиц и 1 млн рублей на юридических лиц.