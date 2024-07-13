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Мужчину приговорили к 226 годам тюрьмы за убийство двух коренных жительниц Аляски

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Фото: AP Photo/Mark Thiessen
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В США Брайана Стивена Смита приговорили к к 226 годам тюремного заключения за убийство двух женщин из числа коренных жителей Аляски и видеосъемку пыток одной из них. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает агентство Associated Press.

Смит получил по 99 лет за смерть 30-летней Кэтлин Генри и 52-летней Вероники Абочук. Еще 28 лет были присуждены за сексуализированное насилие и фальсификацию доказательств.

Мужчина не проявил никаких эмоций во время вынесения приговора, сообщает издание. Аналогично Смит себя вел, когда в феврале 2024 года присяжные признали его виновным после трехнедельного судебного разбирательства.

По данным АР, мужчина получил американское гражданство в 2019 году незадолго до убийства Кэтлин Генри.

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Ранее, 14 апреля, в США впервые вынесли приговор родителям подростка-убийцы. Родители подростка Джеймс и Дженнифер Крамбли приговорены к тюремному заключению на срок от 10 до 15 лет каждый через несколько недель после того, как были признаны виновными в непредумышленном убийстве.

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