Псковские власти заявили о подготовке ПВР для депортированных из Латвии россиян

В Псковской области начали подготовку пункта временного размещения (ПВР) для проживающих в Латвии россиян, которым грозит депортация. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале в пятницу, 12 июля.

«Вы слышали, что парламент Латвии принял очередные поправки к закону об эмиграции. <...> В этой связи мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину. Со стороны правительства области мы готовы оказать вынужденным переселенцам всю необходимую помощь», — подчеркнул он.

Ведерников сообщил, что пункт временного размещения уже на последней стадии готовности. По его словам, немалую роль в скорости организации здесь сыграл опыт подготовки подобных пунктов в регионе.

«Два года мы принимали жителей наших исторических территорий, помогали оформлять документы, помогали с трудоустройством и многим другим. У нас действует механизм адресной поддержки. И при переселении из Латвии работа будет выстроена в таком же ключе. Это мы заранее проработали», — отметил политик.

По словам губернатора, по мере прибытия в регион вернувшихся соотечественников будут решаться вопросы с их трудоустройством. Администрация займется обеспечением представителей востребованных профессий, в том числе медиков и преподавателей, служебным жильем.

«Особое внимание уделим детям. В том числе обеспечим социальную адаптацию и репетиторское сопровождение каждого ребенка в случае необходимости», — пообещал Ведерников.

В Латвии в последнее время обострилась русофобская политика. Она коснулась не только выражающих хорошее отношение к РФ, но и граждан России, в том числе тех, кто проживает в республике многие годы. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что русофобия в Прибалтике проявилась задолго до спецоперации по защите Донбасса.

Среди прочего сейм Латвии обсуждает пакет законодательных поправок, которые могут привести к высылкам более 3 тыс. граждан РФ, большинство из которых — пенсионеры и их семьи, которые живут в республике со времен Советского Союза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» 6 июня указала на преследование россиян по принципу гражданства, языка и национальности в Евросоюзе. По ее словам, международные правовые институты деградировали, а дискриминация всего и всех, связанных с Россией, стала нормой в европейских странах.