Страны ― участницы Североатлантического альянса в ходе саммита, прошедшего с 9 по 11 июля в Вашингтоне, не обсуждали заморозку украинского конфликта, а наоборот, допустили снятие ограничений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары вглубь России. Об этом 12 июля заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«До сих пор существуют ограничения по обстрелам [вглубь России]. Разные государства ― участники альянса имеют разные позиции, в частности, относительно ударов по территории РФ. Мои ощущения, что партнеры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос (снятия ограничений на удары вглубь РФ. — Ред.). <...> Думаю, мы получим это решение», ― предположил спикер в эфире телеканала «Рада», его слова цитирует «Интерфакс Украина».

Ермак подчеркнул, что разговоры о заморозке конфликта на Украине не велись участниками саммита НАТО даже за кулисами.

В этот же день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что сейчас США не позволяют ВСУ наносить удары баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России, но в будущем эта позиция может измениться.

До этого, 11 июля, президент США Джо Байден сообщил, что США разрешили Украине применять американское оружие по территории РФ вблизи границы, но это решение является краткосрочным. Также Байден указал, что в дальнейшем снятии ограничений нет смысла и необходимости.

Газета Politico 10 июля сообщила, что Украина решила усилить давление на США в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, чтобы добиться снятия ограничений на нанесение ударов американским оружием по российской территории.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 3 июля в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что угрозы США разрешить Украине более дальние удары по РФ — тщетные попытки запугать последнюю. Они вызваны чрезвычайно тяжелым положением ВСУ на поле боя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.