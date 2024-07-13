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Избранный президент Ирана пообещал приложить все силы для прекращения огня в Газе

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Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
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Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал использовать все политические рычаги, чтобы в секторе Газа были прекращены боевые действия. Об этом он заявил 12 июля в статье «Мое послание новому миру», опубликованной в газете Tehran Times.

«В качестве первой меры моя администрация будет призывать соседние арабские страны сотрудничать и использовать все политические и дипломатические рычаги для достижения постоянного прекращения огня в Газе с целью прекращения резни и предотвращения расширения конфликта», — заявил Пезешкиан.

В своем послании президент подчеркнул, что соседние и братские народы не должны растрачивать свои ценные ресурсы на «разрушительную конкуренцию» и гонку вооружений.

«Мы будем выступать за создание «сильного региона», не такого, где одна страна стремится к гегемонии и доминированию над другими», — гласит статья избранного иранского лидера.

Президент Ирана добавил, что политика страны будет стремиться создать среду, в которой национальные ресурсы будут направлены на развитие региона.

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10 июля министр обороны Израиля Йоав Галант назвал условие, при выполнении которого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уйдет с территорий вдоль всей границы сектора Газа и Египта, известных как Филадельфийский коридор. По его словам, нужно, чтобы там прекратилась контрабанда оружия для ХАМАС.

До этого, 3 июля, сообщалось, что еврейское государство получило через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по договору о прекращении огня в Газе и освобождению заложников. В минобороны Израиля указали, что как никогда приблизились вместе с Палестиной к сделке о приостановлении боевых действий. Телеканал CNN в тот же день обратил внимание, что для перехода к следующей фазе диалога нужно согласие премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, поэтому пока нет гарантий, что стороны достигнут соглашения.

При этом 6 июля ЦАХАЛ атаковала школу в центре сектора Газа, из-за чего погибли 16 человек, примерно 50 пострадали. В минобороны Турции тогда обвинили Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в анклаве, нанеся этот удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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