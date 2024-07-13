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Guardian сообщила о посещении Зеленским Великобритании после саммита НАТО

Guardian: Владимир Зеленский после саммита НАТО посетит Великобританию
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, после саммита НАТО в Вашингтоне, вероятно, посетит Великобританию. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источник.

«Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами <…> которые соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию», — говорится в материале газеты.

Также ожидается, что утром 13 июля Зеленский впервые посетит Ирландию и встретится с премьер-министром Саймоном Харрисом.

Журналисты со ссылкой на источник пишут, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет воспользоваться этой встречей, чтобы укрепить отношения со странами ЕС.

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Ранее, 10 июля, Стармер заявил, что новое лейбористское правительство поддерживает разрешение Украине использовать британское оружие для ударов по территориям России. Кроме того, 6 июля премьер-министр Великобритании заявил в разговоре с президентом Украины, что Лондон подтверждает «непоколебимую приверженность» Киеву при новом правительстве.

5 июля Стармер вступил в должность премьер-министра и выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, с заявлением к общественности, отметив грядущие изменения политической силы. Как заверил лидер лейбористов, правительство под его руководством ежедневно будет бороться за то, чтобы люди поверили, что кабмин служит исключительно интересам избирателей.

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