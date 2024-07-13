Guardian сообщила о посещении Зеленским Великобритании после саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, после саммита НАТО в Вашингтоне, вероятно, посетит Великобританию. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источник.

«Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами <…> которые соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию», — говорится в материале газеты.

Также ожидается, что утром 13 июля Зеленский впервые посетит Ирландию и встретится с премьер-министром Саймоном Харрисом.

Журналисты со ссылкой на источник пишут, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет воспользоваться этой встречей, чтобы укрепить отношения со странами ЕС.

Ранее, 10 июля, Стармер заявил, что новое лейбористское правительство поддерживает разрешение Украине использовать британское оружие для ударов по территориям России. Кроме того, 6 июля премьер-министр Великобритании заявил в разговоре с президентом Украины, что Лондон подтверждает «непоколебимую приверженность» Киеву при новом правительстве.

5 июля Стармер вступил в должность премьер-министра и выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, с заявлением к общественности, отметив грядущие изменения политической силы. Как заверил лидер лейбористов, правительство под его руководством ежедневно будет бороться за то, чтобы люди поверили, что кабмин служит исключительно интересам избирателей.