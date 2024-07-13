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Певица Чичерина выступила с концертом для военнослужащих в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина приехала с концертом к военнослужащим группировки войск «Восток» из Бурятии, ее выступление прошло в тыловом районе. Минобороны 13 июля представило фрагмент ее концерта.

На импровизированной сцене в блиндаже заслуженная артистка под гитару исполнила свои хиты и несколько новых песен, в том числе посвященных спецоперации. Военнослужащие бурными аплодисментами встречали каждую песню, а после концерта вручили Чичериной букеты цветов.

После концерта артистка пообщались с военнослужащими, посетила полевые буддийский и православный храмы, расположенные там же, в тыловом районе.

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Юлия Чичерина регулярно выступает перед российскими военнослужащими, передает гуманитарную помощь и морально поддерживает бойцов. Под Новый год, 30 декабря 2023 года Чичерина спела перед военнослужащими Центрального военного округа на краснолиманском направлении. Концерт с участием Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски ЦВО состоялся на импровизированной сцене в полевых условиях.

В январе текущего года певица Александра Круглова, известная также как Саша Круглова, совместно с солистом фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступила с концертом перед участниками спецоперации на краснолиманском направлении.

В феврале стало известно, что российский рэпер ST (Александр Степанов) провел полевой концерт для спецназовцев Росгвардии в Луганской Народной Республике (ЛНР). Музыкант исполнил свои песни под необычный аккомпанемент гитары и балалайки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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