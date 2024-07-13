В Подмосковье на площади 1,4 тыс. кв. м загорелся швейный цех
В Подмосковье швейный цех загорелся на площади 1,4 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля. Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В поселке Володарского горит швейный цех на 1,4 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля, огонь распространился на соседние торговые ряды», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 20 человек и 10 единиц техники. Возгорание уже локализировано.
Ранее, в четверг, 11 июля, в подмосковных Химках загорелся цех по производству керамических плит, находящийся в микрорайоне Сходня на улице Некрасова. На место ЧП было направлено более 97 специалистов и 33 единицы техники. Огонь охватил 3 тыс. кв. м. Позже открытое горение было ликвидировано.