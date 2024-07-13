Реклама
Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия не намерена обсуждать с Орбаном итоги визитов в РФ и Китай
Мир
Глава МВД Финляндии назвала условие для открытия границы с Россией
Мир
Эрдоган заявил об отсутствии у Запада приемлемого результата по Украине
Общество
В Росавиации сообщили, что разбившийся SSJ-100 летел по утвержденному плану
Мир
В Киеве рассказали о сроках поставки F-16 Бельгией
Мир
Guardian сообщила о посещении Зеленским Великобритании после саммита НАТО
Происшествия
Обломки рухнувшего SSJ-100 раскидало на площади примерно 1 тыс. кв. м
Мир
Избранный президент Ирана Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником
Общество
Синоптики пообещали москвичам жару до +31 и кратковременные дожди 13 июля
Мир
NYT узнала о заморозке спонсорами демократов $90 млн из-за Байдена
Мир
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским о зерновом коридоре
Мир
КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне
Армия
Расчет РСЗО «Ураган» сбил вражеские дроны и помог штурмовикам взять новые рубежи
Наука и техника
SpaceX не смогла вывести на орбиту спутники Starlink из-за сбоя
Культура
Пореченков объяснил, почему VIII Фестиваль нового российского кино посвящен сказкам
Спорт
Медведев объяснил свои крики в адрес судьи в полуфинале Уимблдона-2024
Спорт
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA

КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне

0
Фото: РИА Новости/Мария Фролова
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД КНДР решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне и считает ее программой конфронтации. Заявление ведомства было опубликовано 13 июля на сайте﻿ Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«МИД КНДР решительно осуждает и отвергает «Итоговую декларацию саммита в Вашингтоне», которая является незаконным документом, нарушающим права независимых и суверенных государств, и программой конфронтацией, стимулирующей новую холодную войну и военное противоборство в глобальном масштабе», — заявила пресс-служба.

В КНДР подчеркнули, что США должны понести полную ответственность за грубое нарушение принципов общепризнанных международных прав, включая уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимную выгоду, а также серьезное посягательство на суверенитет и интересы безопасности других стран.

Также в МИД страны уличил Вашингтон в подстрекательстве мира к глобальной войне путем раскачивания гонки вооружений.

«Мы строго предупреждаем, что стратегия США по «глобализации» НАТО обязательно будет вызывать опасность войны во всем мире», — прокомментировало министерство, добавив, что сложившаяся ситуация требует новых сил и методов ответа для срывания попыток США расширить военный блок.

То НАТО и выходит: альянс расширяет агентскую сеть в Азии
Как и с помощью кого блок пробирается в регион

10 июля на вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Члены альянса закрепили в итоговой декларации в Вашингтоне намерение продолжать сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона в связи с его прямым влиянием на евроатлантическую безопасность.

В этот же день в Белом доме заявили о беспокойстве НАТО из-за сотрудничества между РФ и КНДР.. В американской администрации добавили, что государства альянса и Азиатско-Тихоокеанского региона во время саммита обсудят углубление сотрудничества и запустят четыре «флагманских проекта».

Помимо КНДР, в декларации саммита заявили, что системные вызовы Североатлантическому альянсу продолжает создавать и Китай, который активно сотрудничает с Россией в попытках создать собственную архитектуру безопасности.

11 июля Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран. КНР призвала альянс придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации в Североатлантическом регионе, а также не нарушать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024