КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне

МИД КНДР решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне и считает ее программой конфронтации. Заявление ведомства было опубликовано 13 июля на сайте﻿ Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«МИД КНДР решительно осуждает и отвергает «Итоговую декларацию саммита в Вашингтоне», которая является незаконным документом, нарушающим права независимых и суверенных государств, и программой конфронтацией, стимулирующей новую холодную войну и военное противоборство в глобальном масштабе», — заявила пресс-служба.

В КНДР подчеркнули, что США должны понести полную ответственность за грубое нарушение принципов общепризнанных международных прав, включая уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимную выгоду, а также серьезное посягательство на суверенитет и интересы безопасности других стран.

Также в МИД страны уличил Вашингтон в подстрекательстве мира к глобальной войне путем раскачивания гонки вооружений.

«Мы строго предупреждаем, что стратегия США по «глобализации» НАТО обязательно будет вызывать опасность войны во всем мире», — прокомментировало министерство, добавив, что сложившаяся ситуация требует новых сил и методов ответа для срывания попыток США расширить военный блок.

10 июля на вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Члены альянса закрепили в итоговой декларации в Вашингтоне намерение продолжать сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона в связи с его прямым влиянием на евроатлантическую безопасность.

В этот же день в Белом доме заявили о беспокойстве НАТО из-за сотрудничества между РФ и КНДР.. В американской администрации добавили, что государства альянса и Азиатско-Тихоокеанского региона во время саммита обсудят углубление сотрудничества и запустят четыре «флагманских проекта».

Помимо КНДР, в декларации саммита заявили, что системные вызовы Североатлантическому альянсу продолжает создавать и Китай, который активно сотрудничает с Россией в попытках создать собственную архитектуру безопасности.

11 июля Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран. КНР призвала альянс придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации в Североатлантическом регионе, а также не нарушать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.