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Сюжет:

Синоптики пообещали москвичам жару до +31 и кратковременные дожди 13 июля

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до +31 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 13 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +29 до +31 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +18.

В Московской области днем прогнозируют от +27 до +32 градусов, ночью температура может снизиться до +15.

Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

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12 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», рассказал, почему прошедший июнь оказался самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений в мире, а в России — четвертым в ранге самых жарких. По его словам, жарче всего было на европейской территории России и северной половине Якутии и «не было регионов, где температура была ниже нормы».

В этот же день руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил, что в эти выходные, 13 и 14 июля, жителей Москвы ждет до 31 градуса тепла, а в воскресенье возможны кратковременные дожди с грозами.

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