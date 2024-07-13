Эрдоган заявил об отсутствии у Запада приемлемого результата по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из США, где посещал саммит НАТО, признался в том, что Запад, несмотря на всю поддержку киевского режима, еще не добился желаемого на Украине, пишет турецкий портал ANews.

«Мы сталкиваемся с мировым порядком, в котором доминируют сильные мира сего. Например, Россия солидарна с Китаем. Эта ситуация серьезно беспокоит Запад. Запад оказывает всевозможную поддержку Украине всеми доступными ему средствами, включая финансовую поддержку, оружие и боеприпасы. Несмотря на всю эту поддержку, они пока не достигли желаемого результата на Украине. На данный момент их самой большой гарантией является существование НАТО», — заявил Эрдоган на встрече с журналистами.

Он добавил, что у Турции иной подход к украинскому конфликту — необходимо вернуться к дипломатии и подготовить площадку для переговоров без дальнейшего кровопролития, подчеркнул турецкий лидер.

«Мы поддерживаем связь как с Россией, так и с Украиной. При этом мы стремимся подходить к делу максимально справедливо. Иногда такая ситуация может беспокоить как Россию, так и Украину. Но мы говорим: «Вы оба — наши соседи, у нас с вами были серьезные отношения с прошлого по настоящее время», — добавил Эрдоган.

В этот же день Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о возобновлении зернового коридора, оно обсуждалось с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая. По его словам, пока стороны не достигли результата в этом отношении.

При всех усилиях со стороны Турции вернуться к дипломатическому разрешению конфликта непросто с учетом всё возрастающего накачивания киевского режима оружием и деньгами. В итоговой декларации саммита НАТО 10 июля зафиксировано, что страны — участницы альянса планируют выделить Украине €40 млрд военной помощи в течение 2025 года. Государства также должны будут дважды в год отчитываться о процессе оказания этой поддержки.

Кроме того, более 20 стран подписали документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Киева. Турция документ не подписала.

9 июля Белый дом в совместном заявлении президентов Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины сообщил, что США совместно с союзниками намереваются выделить Украине свыше $1 млрд на усиление ПВО ВСУ. Например, Киеву собираются передать дополнительные батареи стратегических систем ПВО Patriot и их компоненты.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.