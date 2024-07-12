В Росавиации сообщили, что разбившийся SSJ-100 летел по утвержденному плану

Потерпевший крушение в Московской области Sukhoi Superjet 100 летел в соответствии с планом полета. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.

«Воздушное судно осуществляло перелет в соответствии с принятым планом полетов, в соответствии с поступившей заявкой, одобренной оперативными органами Единой системы организации воздушного движения, по маршруту аэродром Луховицы – аэродром Внуково», — цитирует слова Ядрова представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, на борту в момент катастрофы находились командир воздушного суда, второй пилот и бортпроводник.

При этом ранее в Сети появилась информация, что замруководителя Росавиации Андрей Добряков в ходе видео-конференц-связи с представителями Минпромторга рассказал, что потерпевший крушение самолет выполнял полет без разрешения.

Крушение самолета произошло ранее в этот день в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находилось три члена экипажа. Предварительно, они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.

Расследованием инцидента займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По предварительным данным следствия, борт вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Известиям», правоохранители проводят проверку после инцидента. Следователи собирают информацию о воздушном судне и работах, которые были проведены.

На месте падения самолета были найдены оба черных ящика. Сообщалось также, что в качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей.