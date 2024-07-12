Греция отказалась признавать свою ответственность за удары по Севастополю

Греция не несет ответственности за американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), базирующиеся на ее территории, и не причастна к ударам ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил заместитель министра национальной обороны страны Яннис Кефалояннис.

На вопрос лидера парламентской фракции партии «Ники» Димитриоса Нациоса об ударе по Севастополю Кефалояннис ответил, что «за пределами территории Греции, в миссиях, выполняемых самолетами США, независимо от того, пилотируемые они или беспилотные, только Соединенные Штаты имеют полный оперативный и административный контроль и фактически без каких-либо обязательств информировать греческую сторону». При этом он считает, что подобные действия основаны на международном праве.

«Поэтому в данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации», — цитирует его слова сайт neostrategy.gr.

Таким образом, отмечает портал, в минобороны Греции не стали отрицать, что американские беспилотники использовались для координации ракетных ударов по Крыму.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю 23 июня. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. Повреждения получили два многоквартирных дома и 36 частных, а также 24 автомобиля.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений. Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вооружение, поставляемое Украине из Соединенных Штатов, не может быть использовано без участия американских военных.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.