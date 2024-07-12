Бизнес-коуча Закхайм и других фигурантов дела о мошенничестве отправили в СИЗО

Бизнес-коуч Наталия Закхайм, ее муж Андрей Краснов, а также одна из сообщниц Любовь Струлева решением суда отправлены в СИЗО до 29 августа текущего года по делу о мошенничестве, сообщает 12 июля прокуратура Москвы.

«В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», ― сказано в Telegram-канале ведомства.

По информации правоохранителей, в 2021 году Закхайм создала и возглавила организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась хищением средств у граждан, предлагая им бизнес-курсы по инвестированию. Известно, что в деятельности ОПГ принимала участие семья Закхайм: ее муж Андрей Краснов и сын Трой Краснов. Мера пресечения в отношении последнего будет избрана в ближайшее время. Еще одним членом преступной группы стала Струлева.

«Сообщники на основании общедоступной информации «разработали» курс по инвестициям, записали видео уроки с целью продажи их гражданам, создавали у них ложное впечатление о возможности осуществления деятельности по инвестированию, в том числе на зарубежном рынке недвижимости», ― отметили в ведомстве.

По данным столичной прокуратуры, стоимость курсов доходила до 1 млн рублей. Фигуранты дела не занимались обучением покупателей учебных материалов и не возвращали полученные деньги ― вместо этого они распорядились средствами по своему усмотрению. Всего потерпевшими в материалах уголовного дела указаны три человека, сумма ущерба составляет 2,5 млн рублей.

«В настоящее время устанавливаются все эпизоды преступной деятельности организованной группы и полный перечень лиц, пострадавших от действий обвиняемых», ― сказано в заявлении.

В начале ноября 2023-го блогера и коуча Аяза Шабутдинова арестовали по обвинению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги и марафоны и утверждал, что после прохождения обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес. Затем, 11 мая, бизнес-тренеру предъявили обвинение еще в пяти эпизодах мошенничества. Таким образом, их количество возросло до 80.

При этом в Telegram-канале арестованного коучу 29 мая появилась запись о том, что с 1 июня он запустит новый обучающий продукт, оставаясь в СИЗО. Подробностей, чему будет учить этот курс, Шабутдинов не привел, но задался вопросом, получится ли у него создать в изоляторе более полезный продукт, чем до заключения.

Сейчас Шабутдинов арестован до 16 августа.