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Президент Чехии назвал вариантом успеха Киева лишь сохранение текущих территорий

Президент Чехии Павел: для Украины будет успехом сохранить оставшиеся территории
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Украина сможет считать успехом только такой исход конфликта в стране, при котором Киев хотя бы сохранит оставшиеся под своим контролем территории. Об этом 12 июля заявил президент Чехии Петр Павел.

«Если Украина будет способна со всей нашей помощью удержать под контролем [оставшиеся у нее] территории, это уже можно будет считать успехом», — сказал он в ходе выступления на площадке Атлантического совета (входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ), которое транслировалось на YouTube-канале организации.

По словам Павла, на Западе понимают, что в нынешних обстоятельствах для Киева нет реального способа вернуть утраченные регионы.

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Ранее, 8 июля, президент Чехии также призвал страны НАТО умерить их ожидания в отношении конфликта на Украине и мыслить более реалистично. Тогда он тоже указал на то, что в обозримом будущем Киев не вернет себе утраченные территории. Кроме того, Павел отметил отсутствие единства среди стран — членов альянса, которые по-разному видят завершение конфликта на Украине.

Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам с киевским режимом. Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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