В Сети сообщили об отсутствии разрешения на полеты у упавшего SSJ 100
Потерпевший крушение в Подмосковье самолет SSJ 100 «Газпром авиа» выполнял полет без разрешения. Такая информация распространилась 12 июля в Telegram-каналах.
В Сети пишут, что данный факт озвучил замруководителя Росавиации Андрей Добряков представителям Минпромторга в ходе видеоконференцсвязи.
«Он летел с аэродрома, на котором [располагается] база ОАКа (Объединенной авиастроительной корпорации. — Ред.), он (аэродром. — Ред.) не является гражданским, летел без разрешения», — сказал Добряков.
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло ранее в этот день в деревне Апраксино Коломенского района. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находились три члена экипажа, они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.
Расследованием инцидента займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По предварительным данным следствия, борт вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.
На месте падения самолета были найдены оба черных ящика. Они в удовлетворительном состоянии. Сообщалось также, что в качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей, в том числе из-за попадания птиц.