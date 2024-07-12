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Бывший первый вице-президент «Ростелекома» Анохин станет гендиректором «Вымпелкома»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Бывший первый вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин станет генеральным директором «Вымпелкома». Об этом 12 июля говорится в пресс-релизе на сайте «Билайн».

«Мне близки ценности, которыми сейчас руководствуется компания, прилагая усилия, чтобы ее услуги были удобными и безопасными для клиентов, ставя клиента и его потребности в центр бизнес-модели», — отметил он.

Анохин добавил, что на должности гендиректора сфокусирует внимание на дальнейшем развитии и росте как в традиционном телекоме, так и в смежных направлениях.

Изменения вступят в силу со 2 сентября.

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