Бывший первый вице-президент «Ростелекома» Анохин станет гендиректором «Вымпелкома»

Бывший первый вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин станет генеральным директором «Вымпелкома». Об этом 12 июля говорится в пресс-релизе на сайте «Билайн».

«Мне близки ценности, которыми сейчас руководствуется компания, прилагая усилия, чтобы ее услуги были удобными и безопасными для клиентов, ставя клиента и его потребности в центр бизнес-модели», — отметил он.

Анохин добавил, что на должности гендиректора сфокусирует внимание на дальнейшем развитии и росте как в традиционном телекоме, так и в смежных направлениях.

Изменения вступят в силу со 2 сентября.

В январе сообщалось, что покрытие мобильного интернета в РФ во втором полугодии 2023-го, несмотря на санкции и дефицит оборудования, улучшилось.