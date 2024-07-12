США в мае на треть сократили торговлю топливом с ЕС
США в мае сократили торговлю топливом с Евросоюзом на треть. Объем товарооборота по итогам месяца составил $720,5 млн, передает телеканал «Известия». Экспорт и импорт стран снизились до минимума с начала 2024 года. Больше всего США продали в ЕС дизельного топлива — на $483,8 млн. Основой импорта Штатов стал мазут на сумму $99,4 млн. Евросоюз заменяет американскую нефть более дешевыми аналогами. Причиной снижения товарооборота также является ремонт НПЗ в США.
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