ТАСС назвал попадание птиц причиной отказа двигателей упавшего SSJ 100

Отказ систем самолета Sukhoi Superjet 100, упавшего под Коломной в Московской области, мог произойти из-за попадания птиц в двигатели на небольшой высоте. Об этом 12 июля сообщили в экстренных службах.

«Одной из причин падения самолета рассматривается попадание птиц в двигатели. На небольшой высоте и при небольшой скорости борта это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации», — сообщили в службах ТАСС.

В качестве примера там привели происшествие с самолетом Airbus A320 15 января 2009 года, также известное как «Чудо на Гудзоне». Тогда оба двигателя воздушного судна на высоте более 900 м отказали после попадания птиц. Пилоты смогли спланировать на воду реки, и инцидент обошелся без жертв. Авария с SSJ100 под Коломной произошла примерно на той же высоте.

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло ранее в этот день в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находились три члена экипажа. Предварительно, они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.

Расследованием инцидента займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По предварительным данным следствия, борт вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

На месте падения самолета были найдены оба черных ящика. Они в удовлетворительном состоянии. Сообщалось также, что в качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей.